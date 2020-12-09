لبنان: وضع الحريات راسخ رغم الظروف الاقتصادية

قال وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه إن بلاده رغم الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة التي تمر بها حاليا، غير أن وضع الحريات فيها يبقى راسخا رغم الأزمات، مؤكدا أن الصحفيين هم من يرسخون صرح الديمقراطية لبناء مجتمع حر ومنفتح ومستقل ويقوم على التعددية.وأشار الوزير وهبه– في كلمة له خلال مشاركته في طاولة مستديرة على مستوى وزراء الخارجية على هامش المؤتمر العالمي لحرية الصحافة لعام 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس– إلى أن لبنان أيد صراحة في الأمم المتحدة حماية سلامة الصحفيين في القرار المتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وهو الأمر الذي يتماشى مع المبادىء المعترف بها ضمن خطة التنمية المستدامة للعام 2030.وأضاف: أن لبنان لطالما عُرف بأنه أرض الحريات والقيم. متابعا: "نجدد اليوم تعهدنا والتزامنا تجاه حماية حرية التعبير والتي تتجسد بشكل بارز في حرية الصحافة وحماية الصحفيين سواء عبر ضمان السلامة الجسدية أو السلامة الرقمية".