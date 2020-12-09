خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي على موقع بتروتريد

يحرص الكثير من المواطنين على تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد بعدما أعلنت الشركة إيقاف مرور محصلي وقارئي عدادات الغاز المنزلي على المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كوروما المستجد كوفيد 19، وتفعيل موقع بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز والاستعلام عن فاتورة الغاز وسدادها إلكترونيا من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

ويرصد "الدستور" خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى على موقع بتروتريد في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا والتيسير على المواطنين، لمعرفة قيمة استهلاك الغاز عبر موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، وكيفية قراءة العداد، حيث يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بداية من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر ميلادي، فيما يجب على المواطنين تسديد قيمة فاتورة الغاز بداية من يوم 6 إلى آخر يوم في الشهر.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز وطرق سداد الفاتورة

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد من هنا.

ويتطلب الاستعلام معرفة مجموعة من الأرقام موجودة على أي فاتورة غاز خاصة بك، والتي تتمثل في رقم الاشتراك وحجم الاستهلاك.

وتبدأ الأرقام الظاهرة في عداد الغاز من اليسار وهي رقم المحافظة، المنطقة، يومية، قطاع، بلوك، عمارة، شقة، فرعى، وبعد إدخال تلك المربعات في الخانات المحددة على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بـ"اعرض".

كما يمكن تسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي من خلال مندوبي الشركة أو عبر خدمة العملاء من خلال الرقم المختصر 1122 أو عن طريق تطبيق الموبايل أو عن طريق خدمة IVR على الرقمين من خلال الأرضى 09000727 أو 5727 من خلال الموبايل.

طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي

وأوضحت شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد طرق سداد فاتورة الغاز من خلال خدمات فورى وضامن وخدماتى وأمان وBM Wallet ومصارى وBee وممكن وفون كاش.