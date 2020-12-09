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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. محاكمة رامز جلال ومالك قناة للاعتداء على الملكية الفكرية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:16 م
رامز جلال
رامز جلال
عادل عبد العال
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تستأنف محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غدًا الخميس، ثاني جلسات القضية رقم 983 والمتهم بها كل من رامز جلال ومالك قناة ام بي سي بالاعتداء على الملكية الفكرية.

وحضرت الفتاة صاحبة فكرة برامج رامز الرمضانية، وقدم المحامون الحاضرون معها صلاح بخيت وهاني سامح اثنتي عشرة حافظة مستندات منها مكالمات بين الكاتبة ورئيس تحرير البرنامج وطلب دفاع الكاتبة أجلًا لاستدعاء رئيس التحرير وقدما إثبات توثيق الفكرة وفيه تسجيلها قبل عرض البرنامج بسنة، كما حضر محامون عن رامز جلال ودفعوا بعدم حماية الأفكار وأن القانون يبيح استخدامها.

ولم يحضر أحد عن رئيس مجلس ادارة ام بي سي مصر رغم اعلانهم رسميا على مقرهم الوارد بالسجل التجاري لاستثمار القاهرة وقررت المحكمة التأجيل للاطلاع.

وكان قد أقام المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، حيث قام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال التي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وتضمنت أوراق القضية أن هيام سليم صاحبة الفكرة المكتوبة لبرنامج (رامز تحت الأرض) و(رامز تحت الصفر) وهي بذلك شريك فى تأليف المصنف السمعى البصرى، وقد قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29 5 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق اعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا أنها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.

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