1883 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم تسجيل 1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأضافت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء - إنه تم تسجيل 23 وفاة و1636 حالة تعافٍ جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في البلاد بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.