1883 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:46 م
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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم تسجيل 1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأضافت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء - إنه تم تسجيل 23 وفاة و1636 حالة تعافٍ جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في البلاد بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
وأضافت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء - إنه تم تسجيل 23 وفاة و1636 حالة تعافٍ جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في البلاد بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.