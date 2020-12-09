فرنسا: الإسلام السياسي يحصل على دعم خارجي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الخاص بتعزيز مبادئ الجمهورية ليس ضد أي دين، بل لحماية الحريات.وجاءت تصريحات كاستكس خلال مؤتمر صحفي اليوم للحكومة الفرنسية.من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي، إن الإسلام السياسي يحصل على دعم خارجي، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".