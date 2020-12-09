غزة تكشف آخر مستجدات فرض الإغلاق الشامل

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم اليوم الأربعاء، إنّ "الإغلاق يومي الجمعة والسبت إغلاق كامل ومنع للحركة بشكل تام في كل محافظات القطاع يأتي ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا".وأضاف البزم أنّ منع التجوال يبدأ عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس حتى الساعة السابعة من صباح الأحد.ودعا المواطنين للالتزام في بيوتهم حتى نقلل فرص انتقال العدوى والإصابات وعليهم أن يهيئوا أنفسهم واحتياجاتهم لهذين اليومين مسبقًا.