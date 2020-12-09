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عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى تايلاند لـ4151

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
جريدة الدستور
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أعلنت الحكومة التايلاندية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 4151 حالة بعد تسجيل 25 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الحكومي لإدارة أزمة فيروس كورونا- وفقًا لصحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية اليوم الأربعاء- أن الإصابات الجديدة جميعها حالات وافدة من الخارج تم اكتشافهم عند وصول البلاد ويخضعون قيد الحجر الصحي.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و880 حالة، بينما توفي 60 شخصًا منذ بداية الجائحة ولا تزال هناك 211 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

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