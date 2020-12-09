تراجع إيرادات تشغيل المطارات البريطانية بنسبة 82.5%

أعلنت شركة تشغيل المطارات البريطانية، مانشستر أيربورتس جروب، اليوم الأربعاء، تراجع إيراداتها خلال الأشهر الستة من أبريل حتى سبتمبر الماضيين، بنسبة 82.5%.يذكر أن صناعة الطيران في العالم تواجه تداعيات كارثية؛ بسبب جائحة كورونا، والقيود المشددة التي تم فرضها على حركة السفر للحد من انتشار الفيروس المستجد، ما أدى إلى انهيار الطلب على خدمات السفر.