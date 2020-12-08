الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من الخليل، 4 من بيت لحم، و3 من أريحا، و3 آخرين من القدس، بالإضافة إلى اعتقال آخر من نابلس.