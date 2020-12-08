كيفية الحصول على البريد الإلكتروني الموحد 2021

يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة معلومات عن البريد الإلكتروني الموحد، والذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي للتدريب على أدوات سوق العمل لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية الحصول عليه عدد الطلاب المراد تدريبهم على أدوات سوق العمل.





معلومات عن البريد الإلكتروني الموحد

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتفاقية مع شركة مايكروسوفت تشمل إتاحة بريد إلكتروني لـ 20 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة ببريد وكلمة سر موحدين يمكنهم من الدخول على المنصات الإلكترونية ومتابعة دروسهم ومناهجهم الدراسية عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كما أتاحت الوزارة أيضا برامج Microsoft office مجانا للتدريب على أدوات سوق العمل والذي يعد تطور مهم في طريق التحويل الرقمي.





كيفية الحصول على البريد الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للطلاب





تسجيل الدخول عبر موقع الخاص برقم الكود للطالب من خلال هذا الرابط (من هنا)





الحصول على رقم كود الطالب بإدخال الرقم القومي المدون في شهادة الميلاد الكمبيوتر





ثم تسجيل الدخول عبر موقع البرنامج الإلكتروني الموحد من خلال هذا الرابط (من هنا)





اختيار حساب الطالب





إدخال كود الطالب والرقم القومي





الضغط على التحقق من بيانات الطالب





ستظهر كافة بيانات الطالب ويتم التحقق منها





اختيار إعادة تعيين كلمة المرور وبذلك يكون قد حصل على البريد الإلكتروني الموحد الخاص به





تعرف على أهمية البريد الالكتروني





قبل معرفة معلومات عن البريد الإلكتروني الموحد الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب يجب أن يعرف أن هذا البريد هو الوسيلة الوحيدة للدخول عبر المنصات الإلكتروني والوسائل التعليمية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا ليتمكن الطلاب من التحصيل الدراسي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





قد يهمك أيضا..



