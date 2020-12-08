ضبط عصابة نسائية لنشل المواطنين في الإسكندرية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب النشل بمنطقة المنتزه.وأكدت التحريات بقيادة اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام سيدتين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب النشل متخذتين من دائرة القسم والدوائر المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث بقيادة اللواء محمد عبدالوهاب في ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب 9 وقائع بذات الأسلوب.وتم بإرشادهما ضبط جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها فى تلك الوقائع لدى عميل لهما تاجر هواتف محمولة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.