462 إصابة جديد بفيروس كورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 55 حالة وافدة.ونقلت صحيفة «إل يونيفرسال» الفنزويلية، عن بيان أصدرته وزارة الصحة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 104 آلاف و904 حالات، تعافى منها 99 ألفًا و982 حالة.وبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 3 آلاف و998 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 924 حالة، بعد تسجيل 5 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.