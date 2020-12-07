سوريا تسجل 87 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، الإثنين، عن تسجيل ٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرن ساعة الماضية ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى ٨٤٩٠ حالة مؤكدة منذ بدء تفشي الوباء.وقالت وزارة الصحة، في بيان مساء الإثنين، إنها سجلت وفاة ٥ حالات جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٤٥٢ حالة وفاة حتى الإثنين.ونوهت الوزارة إلى شفاء ٥٧ حالة من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٠٠٠ فقط من إجمالي المصابين.وتشهد سوريا عودة في ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس مع قلة نسب التعافي وسط توجه حكومي لإعادة فرض إجراءات احترازية من اجل منع تفشي الوباء والسيطرة عليه.