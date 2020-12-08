رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

52.9% زيادة فى صادرات مصر من المكرونة خلال عام

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
مكرونة
مكرونة
أميرة ممدوح
طباعة
كشف أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر من المكرونة المصنعة بنسبة 52.9% خلال عام، بعد أن ارتفعت إلى 53.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 34.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق.

وكانت صادرات مصر من السلع الغذائية لدول العالم قد بلغت 2.507 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 2.536 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 1.1%.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم انخفضت لـ17.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 20.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بتراجع قدره 2.3 مليار دولار خلال عام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المعينة لإدارة الزمالك

إصابة 14 شخصًا بينهم عروسان في حادث بالمنصورة

الصحة: 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

مشروع قانون لطباعة صورة مارادونا على العملة فى الأرجنتين

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020

ساوثهامبتون يفوز على برايتون 2-1 فى الدورى الإنجليزى

إيبار يتعادل مع فالنسيا سلبيا فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب الماسونية فى عماء التاريخ عن دار رياض الريس

عزاء رفعت سلام بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.. غدًا

«عاش يا كابتن».. فيلم وثائقى مصرى عن أحلام وتحديات لاعبات رفع الأثقال

مناقشة رواية «الليلة الأخيرة» بمركز الحرية للإبداع.. غدًا