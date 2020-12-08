52.9% زيادة فى صادرات مصر من المكرونة خلال عام

كشف أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر من المكرونة المصنعة بنسبة 52.9% خلال عام، بعد أن ارتفعت إلى 53.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 34.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق.وكانت صادرات مصر من السلع الغذائية لدول العالم قد بلغت 2.507 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 2.536 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 1.1%.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم انخفضت لـ17.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 20.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بتراجع قدره 2.3 مليار دولار خلال عام.