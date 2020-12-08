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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العربية: أردوغان خائف من تقارب الوفاق مع مصر لحل الأزمة الليبية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:40 ص
أردوغان
أردوغان
محمد عمر
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كشفت مصادر مطلعة عن غضب تركيا من تقارب أفراد من حكومة الوفاق الليبية مع مصر من أجل الحل السياسي للأزمة في بلادهم.

وأبلغ سفير تركيا في ليبيا سرحات أكسن، وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، انزعاج الرئيس التركي رجب أردوغان من زيارته للقاهرة وباريس مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا الفعل لا يخدم مصالح تركيا وفق قناة "العربية".

وأكدت المصادر، أن السفير التركي، أبلغ أيضًا رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، عدم ارتياح أردوغان للتقارب بين مجلسه، ومجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، مؤكدًا رفضه التقارب بين المجلسين ما لم يوافق مجلس النواب على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق الموقعة عام 2019 بشان ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وزار باشاغا في نوفمبر الماضي القاهرة ضمن مسؤولين آخرين بحكومة الوفاق لبحث الحل السياسي للأزمة وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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