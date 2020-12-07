ياسر جلال يبدأ تصوير «ضل راجل» نهاية الشهر الجارى

أوشك المخرج أحمد صالح على الانتهاء من اختيار طاقم العمل الأساسى لمسلسل «ضل راجل»، للفنان ياسر جلال، الذى سيعرض فى شهر رمضان المقبل، ومن المنتظر أن يبدأ التصوير نهاية الشهر الجارى.ويعقد مخرج العمل حاليًا جلسات عمل متواصلة مع ياسر جلال ومؤلف المسلسل أحمد عبدالفتاح، استعدادًا لبدء التصوير، وانضم للمسلسل حتى الآن النجم محمود عبدالمغنى والفنانة إنعام سالوسة والفنان أحمد حلاوة، وجرى ترشيح مجموعة الممثلات لاختيار بطلتين من بينهن.المسلسل يدور فى إطار الحارة، ويختلف عن المسلسلات التى قدمها ياسر جلال من قبل، ويحاول تقديم الشكل الشعبى دون التركيز على البلطجة.