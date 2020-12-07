«التعليم» تطلق المهرجان الرياضي والإرشادي الثالث لأبناء النوبة

أطلقت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، فعاليات المهرجان الرياضي والكَشفي والإرشادي الثالث، المقام في الفترة من 6-9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.وتشارك في المهرجان مدارس من 18 قرية نوبية (القبة، الجعلابيّة، العوضات قبلي، المدب، الحمداب، الشديد، الغلالاب، القرطبات، الشيخ دياب، المعوضات بحري، الجرانيسي، الحمد اللاب، الحجاب، أبوعيسى الفرس، السدر، الخير لاب، البسين، والبلدية).وبدأت فعاليات المهرجان على أنغام الأغانى الوطنية وقيام حملة الأعلام بالاصطفاف، وبدء مسيرة المشى الرياضى وذلك بمشاركة الحضور والطلاب، ثم لقاء القيادات التعليمية بأهالى غرب أسوان.وخلال كلمتها، أعربت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، عن سعادتها بالتواجد بين أبناء النوبة، وأكدت أنها فخورة لتواجدها على أرض الحضارة والثقافة المصرية التي تصل جذورها إلى أعماق التاريخ (أرض النوبة) فأهل النوبة هم أهل أصالة وعراقة وتاريخ، وكثير من أبناء النوبة ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية من أجل الوطن.أضافت: "نحن بينكم اليوم لنوصل رسالة من رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم بالاهتمام بأبناء النوبة من خلال الاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة الرياضية".وأكد الدكتور خالد قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان ترحيبه بالضيوف، وقدم الشكر لكل فرد ساهم فى إنجاح هذا المهرجان المبهر:"نعلم جيدًا أن الصورة الجميلة التى نشاهدها اليوم ما هى إلا نتاج تعب ومجهود من أبناء التربية الرياضية، وقدم الشكر لجميع القائمين على المهرجان".وخلال فعاليات المهرجان، توجه الجميع إلى نادى البسيون حيث بدأت الفعاليات بمباراة كرة قدم بين فريقي القبة الجديدة وغرب أسوان بحرى ب، وكذلك المعسكر الكشفي المقام بمدرسة السدر الإعدادية وشملت مراحل (أشبال وزهرات وكشّافي متقدم ومرشدات ومرشدة متقدمة)، كما تخلله العديد من الصيحات والأغانى الكشفية.