«التعليم» توفر محتوى تفاعليًا للطلاب فى المكتبة الرقمية

وفّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المكتبة الإلكترونية محتوى تفاعليًا في مختلف المواد الدراسية يمكن استخدامه للبحث عن الموضوعات في المنهج.وتساعد المكتبة الرقمية على الفهم عن طريق تنوع المحتوى الذي يتضمن مقالات وصورًا وفيديوهات وغيرهم من المحتوى التفاعلي.ويمكن للطلاب الدخول، الآن، على المكتبة الإلكترونية عبر الرابط التالي: study.ekb.eg.