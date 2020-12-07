تركيا ترسل 200 مرتزق سوري إلى قطر خلال أسابيع

تستعد الحكومة التركية لإرسال مقاتلين ومرتزقة سوريين لحماية منشآت رياضية ومراكز في قطر، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في المعارك الدائرة بليبيا وإقليم كاراباخ.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم عن أن الحكومة التركية تعتزم إرسال 200 مقاتل من الفصائل الموالية لها إلى قطر مطلع العام القادم.وأكد البيان أن المخابرات التركية طلبت من فيلق المجد وبعض الفصائل الأُخرى الموالية لها تجهيز قوائم بأسماء 200 مقاتل ممن شاركوا في معارك ليبيا وإقليم كاراباخ وانتهت عقودهم وعادوا إلى سوريا، وذلك بهدف حراسة المنشآت الرياضية ومراكز في قطر برواتب شهرية تتراوح مابين 1500-2500 دولار أمريكي.وسبق أن كشف المرصد السوري عن توقف عملية عودة مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة إلى سوريا منذ أكثر من 20 يومًا، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا إلى سوريا منتصف شهر نوفمبر الماضي، بل تستعد تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا خلال الأيام القادمة.يذكر أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق سوري وعاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، فيما بلغ عدد قتلاهم 496 قتيلًا في ليبيا.