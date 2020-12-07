ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير إندونيسي التعاون المشترك

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين، مع الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشئون البحرية في إندونيسيا، علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين خاصة في الشون البحرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.وتبادل الجانبان، خلال اللقاء وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية وام، وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.