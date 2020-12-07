محاكمة المتهمين بهتك عرض مسنة وابتزازها في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بإحالة فتاة وصديقها بتهمة ابتزاز وسرقة سيدة مسنة وهتك عرضها وتصويرها فيديو بقصد اجبارها علي التنازل عن شقتها لهم إلى المحاكمة العاجلة.و تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من سيدة مسنة، تتهم فيه 3 أشخاص بابتزازها وسرقة مبالغ مالية وإجبارها على توقيع ايصالات أمانة وتصويرها فيديو لمنعها من الإبلاغ وسرقة شقتها، ودلت التحريات إلى صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهمين.وقالت المجني عليها امام النيابة انها كانت قد أعلنت عن بيع شقتها بإعلان على باب المنزل، وفوجئت بالمتهمة تتصل بها وتطلب الحضور لمعاينة الشقة بصحبة خطيبها، وبالفعل حضرت الفتاة وخطيبها ومعهما ثالث، وأثناء ذلك هددوها بأسلحة بيضاء، ومزق صديقا الفتاة ملابسها وهتكا عرضها، بينما قامت الفتاة المتهمة بتصوير الفيديو باستخدام هاتفها المحمول.واعترفت المتهمة انها أقدمت علي ارتكاب الجريمة بعد علمها بان المجني عليها، تقيم بمفردها فقررت ابتزازها والحصول على أموال منها أو الشقة، ولم تجد وسيلة لذلك إلا تصويرها بشكل غير لائق لابتزازها.