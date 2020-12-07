«عمال النظافة».. الجنود المجهولون ودورهم في الانتخابات

"عمال النظافة"، هم عضو أساسي أمام لجان الانتخابات بالمدارس في كل عرس انتخابي يقام، وذلك لدورهم الأساسي في نظافة المحيط الذي يمكن أن يتعرض للقمامة بسبب الزحام، فيرى الجميع حولهم نظيف دون التفكير في السبب.يلعب عمال النظافة عادة دور الجندي المجهول في أيام الانتخابات البرلمانية، وهذا ما قام به "عم رامز" امام مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بدائرة حدائق القبة، حيث قال لـ"الدستور": "بنقيم قدام المدارس أيام الانتخابات لخدمة الوطن".وأضاف أن الحي يقوم بتوزيعهم بشكل أكبر في أيام الانتخابات أمام اللجان الانتخابية للحرص على النظافة العامة ورسم صورة لائقة.وانطلقت اليوم الاثنين، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل في التوافد على اللجان الفرعية التي يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الثلاثاء.ووصل القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية مبكرا إلى لجانهم، وبعد التأكد من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المراكز الانتخابية، فضلا عن التأكد من وجود لافتات إرشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة تم فتح اللجان في التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.وتجرى انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هي رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد في 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.