ارتفاع ضحايا ضحايا تسرب الغاز في منجم بالصين إلى 23

ارتفعت حصيلة حادث تسرب الغاز في منجم قرب مدينة تشونجتشينج جنوب غرب الصين، إلى 23 شخصًا، فيما نجا واحد فقط.وكان تسرب لأكسيد الكربون في المنجم مساء الجمعة الماضي، أودى بحياة 18 عامل منجم، حسبما أعلنت تقارير، نقلا عن فرق الإنقاذ في اليوم التالي للحادث.وبحسب وكالة أنباء الصين الجديد، حدث التسرب في وقت كان العمال يفككون معدات تعدين تحت الأرض، في أعقاب إغلاق المنجم قبل شهرين.