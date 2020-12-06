كنيسة العذراء بمصر الجديدة تعلق صلوات القداسات

قررت كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف مصر الجديدة تعليق صلوات القداسات، استنادًا لقرارات المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بهذا الشأن.وأشارت الكنيسة في بيانها إلى أنه سيتم تعليق جميع صلوات العشيات والتسبحات وسهرات كيهك وجميع أنواع خدمات التربية الكنسية وليلة رأس السنة اعتبارًا من الأثنين 7 ديسمبر لحين صدور قرارات جديدة لاحقة.كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلنت تعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، بكنائس القاهرة والإسكندرية، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة فقط.