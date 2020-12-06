رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة العذراء بمصر الجديدة تعلق صلوات القداسات

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:14 م
الكنيسة
الكنيسة
تريزة شنودة
طباعة
قررت كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف مصر الجديدة تعليق صلوات القداسات، استنادًا لقرارات المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بهذا الشأن.

وأشارت الكنيسة في بيانها إلى أنه سيتم تعليق جميع صلوات العشيات والتسبحات وسهرات كيهك وجميع أنواع خدمات التربية الكنسية وليلة رأس السنة اعتبارًا من الأثنين 7 ديسمبر لحين صدور قرارات جديدة لاحقة.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلنت تعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، بكنائس القاهرة والإسكندرية، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة فقط.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«وثقوها بالحبال».. تفاصيل مصرع فتاة داخل مركز لعلاج الإدمان بالجيزة

خطوات استخراج كود الطالب بالرقم القومي للصف الأول الثانوي

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

«الجماعة تتخلى عن أتباعها».. مصرية تستغيث من تركيا: لا نعمل منذ 11 شهرًا

الصور

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

الأكثر قراءة

بدء غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية لمدة 5 سنوات (صور)

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

تعرف على أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في الأسواق

أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات شمال إيطاليا

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

البطة الصفراء تتحوّل رمزًا للاحتجاجات فى تايلاند

أيام زمان

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

«بالمفتشر».. مفردات الصراحة في الحارة المصرية

نهلة عبد السلام: بيسة أقرب شخصية لي.. ونمل وأفيال أول كتاباتي

إبراهيم المصري ناعيًا رفعت سلام: أحد قيمنا الثقافية الرفيعة

المجلس الأعلى للثقافة ينعى الشاعر رفعت سلام