إيبارشية الفيوم تعلق صلوات تسبحة كيهك بسبب كورونا

أعلنت إيبارشية الفيوم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تعليق صلوات تسبحة كيهك والاكتفاء ببثها مسجلة للحد من التجمعات.أشارت الإيبارشية تحت رعاية الأنبا إبرام إلى أن القداسات ستقتصر على مدار 3 أيام أسبوعيًا، بحد أقصى 50 فردًا للحضور مع تعليق الأنشطة الكنسية ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن تعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسيّة والاجتماعات الروحية بكنائس القاهرة والإسكندرية، نظرًا لظروف انتشار كورونا.أشارت الكنيسة، في بيان الأحد، إلى أنه تقرر أيضًا، تعليق خدمة القداسات ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد على 5 شمامسة فقط.