أسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر بالبنوك الإثنين 7-12-2020
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:42 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الإثنين الموافق 7- 12- 2020، وتقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر، والتي أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والفرنك السويسرى.
أسعار العملات الأجنبية في بنك مصرتنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الإثنين الموافق 7- 12- 2020، في بنك مصر، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.6 جنيه مصري وعند البيع 15.7 جنيه مصري.
سعر العملات في بنك مصر
سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.8932 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.1179 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.9243 جنيه مصري، وعند البيع 21.2562 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0731 جنيه مصري أما عند البيع 4.186 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.8248 جنيه مصري، وعند البيع 51.6125 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.4829 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.6682 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.8248 جنيه مصري، وعند البيع 51.6125 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.4829 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.6682 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في البنك التجاري الدولي CIBسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم الإثنين الموافق 7-12-2020، عند الشراء 15.62 جنيه مصري و15.72 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.9174 جنيه مصري للشراء و19.1422 جنيه مصري للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
وصل في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 20.9511 جنيه مصري عند الشراء، و21.2833 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.5053 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.6907 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي
سجل عند الشراء 4.0815 جنيه مصري، وعند البيع 4.1913 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.4221 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.6595 جنيه مصري.
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