أسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر بالبنوك الإثنين 7-12-2020

أسعار العملات الأجنبية في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الجنيه الإسترليني اليوم



سعر الريال السعودي

قد يهمك أيضا: أسعار العملات الأجنبية في بنوك مصر اليوم الأحد 6- 12- 2020 سجل عند الشراء 4.0815 جنيه مصري، وعند البيع 4.1913 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.4221 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.6595 جنيه مصري. وصل في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 20.9511 جنيه مصري عند الشراء، و21.2833 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.5053 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.6907 جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.8932 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.1179 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.9243 جنيه مصري، وعند البيع 21.2562 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0731 جنيه مصري أما عند البيع 4.186 جنيه مصري.وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.8248 جنيه مصري، وعند البيع 51.6125 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.4829 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.6682 جنيه مصري.سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم الإثنين الموافق 7-12-2020، عند الشراء 15.62 جنيه مصري و15.72 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.9174 جنيه مصري للشراء و19.1422 جنيه مصري للبيع.