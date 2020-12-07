رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر بالبنوك الإثنين 7-12-2020

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:42 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
طباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الإثنين الموافق 7- 12- 2020، وتقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر، والتي أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والفرنك السويسرى.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الإثنين الموافق 7- 12- 2020، في بنك مصر، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.6 جنيه مصري وعند البيع 15.7 جنيه مصري.

سعر العملات في بنك مصر

سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.8932 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.1179 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.9243 جنيه مصري، وعند البيع 21.2562 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0731 جنيه مصري أما عند البيع 4.186 جنيه مصري.

وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.8248 جنيه مصري، وعند البيع 51.6125 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.4829 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.6682 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم الإثنين الموافق 7-12-2020، عند الشراء 15.62 جنيه مصري و15.72 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.9174 جنيه مصري للشراء و19.1422 جنيه مصري للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 20.9511 جنيه مصري عند الشراء، و21.2833 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.5053 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.6907 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي

سجل عند الشراء 4.0815 جنيه مصري، وعند البيع 4.1913 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.4221 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.6595 جنيه مصري.

قد يهمك أيضا:

أسعار العملات الأجنبية في بنوك مصر اليوم الأحد 6- 12- 2020

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

رابط تسجيل دخول منصة حصص مصر لطلبة الثانوية العامة 2021

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

بعد جعل منصة «حصص مصر» بمقابل مادي.. بدائل مجانية لطلاب الثانوية

الصور

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

رحيل الفنان والمخرج السورى علاء الدين كوكش

صيادون هنود يعيدون قرشًا نادرًا إلى البحر بعد أن علق فى شباكهم (فيديو)

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 7-12-2020

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

فوجئ بصدور كتابه.. أغرب قضية تعرض لها رفعت سلام

«صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

مجلة ميمرا.. الكلمة تستأنف الصدور فى ألمانيا بالعربية

«شِعْرِيَّةُ الصَّمْت».. جديد الناقد صلاح بوسريف عن دار فضاءات