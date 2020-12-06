أسعار العملات الأجنبية في بنوك مصر اليوم الأحد 6- 12- 2020

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

أسعار العملات في بنك مصر اليوم





قد يهمك أيضا:

تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية في بنوك مصر اليوم والعربية وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الأحد 6- 12- 2020، ويبحث المواطنين عن أسعار العملات الأجنبية والعربية على مؤشر البحث جوجل، والتي أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي.تعرض «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأحد الموافق 6- 12- 2020، في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.6 جنيه مصري وعند البيع 15.7 جنيه مصري.وقال البنك الأهلي المصري، اليوم، إن سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.8791 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.0912 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.8338 جنيه مصري، وعند البيع 21.1401 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0731 جنيه مصري أما عند البيع 4.186 جنيه مصري.وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6284 جنيه مصري، وعند البيع 51.587 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.4224 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.6266 جنيه مصري.وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر الحكومي، اليوم الأحد الموافق 6-12-2020، عند الشراء 15.6 جنيه مصري و15.7 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.8791 جنيه مصري للشراء و19.1148 جنيه مصري للبيع.ووصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر إلى 20.8338 جنيه مصري عند الشراء، و21.1934 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.4224 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.6563 جنيه مصري.وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0731 جنيه مصري، وعند البيع 4.1859 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.8263 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.587 جنيه مصري.