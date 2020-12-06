تونس تمدد حظر التجول حتى نهاية مارس لاحتواء كورونا

أعلنت الحكومة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن تمديد حظر التجول في عموم البلاد حتى 31 مارس المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا.وأشارت الحكومة التونسية إلى أن حظر التجول يسري من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا في جميع الولايات.يذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا في تونس تخطى 103 آلاف حالة، فيما تخطى إجمالي المتعافين 76 ألف مصاب بينما بلغت الوفيات أكثر من 3 آلاف حالة.وتشهد تونس ارتفاعًا متزايدًا في الإصابات، أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس عن تسجيل 45 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.