انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وسيطر رجال الحماية المدنية، على الحريق الذي نشب داخل الشقة دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة المطرية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.