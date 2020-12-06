إندونيسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 6089 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد إلى 575 ألفا و796 حالة.وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أنه وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة اليوم الأحد، توفي 151 شخصا بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالوباء في البلاد حتى الآن إلى 17740 حالة.كما ارتفع العدد الإجمالي للمرضى المتعافين إلى 474 ألفا و771 شخصا.وذكرت الوزارة أنه تم فحص 28605 أشخاص اليوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم إلى أربعة ملايين و58 ألفا و33 شخصا.وسجلت العاصمة جاكرتا وحدها 1331 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 143 ألفا و961 حالة.