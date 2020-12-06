تشديد القيود فى سول بعد وصول حالات كورونا لأعلى مستوى

قال مسئولون بقطاع الصحة، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية ستشدد قيود التباعد الاجتماعي في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء أكبر موجة من حالات الإصابة بكورونا في البلاد خلال 9 أشهر.يأتي القرار بعد أن نفذت الحكومة إجراءات لم يسبق لها مثيل، أمس السبت، في بلد حقق نجاحا في بادئ الأمر من خلال التتبع الدءوب للمخالطين وخطوات أخرى.وقال بارك نيونج هوو المسئول بوزارة الصحة في إفادة صحفية: "نحن في وضع خطير للغاية"، مضيفا أن تفاقم الحالات في سول والمناطق المحيطة بها يمكن أن يصبح تفشيا في سائر أنحاء البلاد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل 631 إصابة جديدة حتى منتصف ليل السبت، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بلوغ الذروة في فبراير وأوائل مارس، ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 37546 بينها 545 وفاة.