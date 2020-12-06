رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

منظومة للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأدوية القادرة على علاج السرطان

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
منظومة للذكاء الاصطناعي
منظومة للذكاء الاصطناعي
وكالات
طباعة
يستخدم الأطباء تركيبات دوائية مختلفة لعلاج مرض السرطان، غير أن اختبار هذه التركيبات للتأكد من فعاليتها وجدواها عملية بطيئة ومكلفة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخر التوصل إلى أحدث العلاجات للتصدي لهذا المرض الفتاك.

وطور فريق من الباحثين بجامعات ألتو وهلسنكي وتوركو في فنلندا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ بدقة بكيفية تعامل التركيبات الدوائية المختلفة مع أنواع الخلايا السرطانية.

وجاء في الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية "نيتشر كومينيكيشن" بأنه تمت تغذية المنظومة الجديدة بقاعدة بيانات ضخمة من تجارب واختبارات سابقة حول التفاعلات بين التركيبات الدوائية والسرطانات المختلفة.

ويقول الباحث جوهو راسولو من جامعة ألتو إن "المنظومة الجديدة تعطي نتائج دقيقة للغاية مما يشير إلى إمكانية الاعتماد عليها"، موضحا أن المنظومة يمكنها التنبؤ بدقة بالتركيبة الدوائية التي يمكنها أن تثبط عمل خلايا سرطانية معينة، بحسب الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في العلوم والتكنولوجيا.

ويستطرد الباحث تيرو أيتوكاليو من معهد طب الجزيئات بجامعة هلسنكي قائلا إن "هذه التقنية يمكن أن تساعد الباحثين على إعطاء الأولوية للتركيبات الدوائية التي يمكن إخضاعها لمزيد من الدراسة".

ويرى الباحثون إنه من الممكن استخدام نفس التقنية في اكتشاف التركيبات الدوائية التي تصلح في علاج أمراض غير سرطانية، مثل تحديد أنواع المضادات الحيوية التي يمكن استخدامها في علاج بعض الأمراض البكتيرية على سبيل المثال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة

رئيس «التعبئة والإحصاء»: مصر من أقل الدول تأثرًا بـ«كورونا».. والبطالة تراجعت لمستويات ما قبل الجائحة

«قربت من ربنا ومبقتش أثق فى حد».. تصريحات قوية لـ منى فاروق عن أزمتها الأخيرة (فيديو)

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

الصور

image description

ضبط جبن رومي فاسد في حملة رقابية بدمياط (صور)

image description

تعقيم وتطهير لجان انتخابات دمياط قبيل انتخابات الإعادة (صور)

image description

جداريات فاروق شوشة تغزو مسقط رأسه بدمياط

image description

نائب المحافظ تفتتح وحدة العناية المركزة بحميات الإسكندرية (صور)

image description

«الأوقاف» تبحث تخصيص قطعتي أرض بأسيوط الجديدة لصالح الوزارة

الأكثر قراءة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 6-12-2020

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

كوريا الجنوبية تلغي مراسم قرع الجرس بسبب كورونا

«فايزر» تطلب اعتماد استخدام لقاحها ضد كورونا في الهند

صحيفة ألمانية: لوفتهانزا تسرح 29 ألفا بنهاية العام

الملكة إليزابيث تتلقى لقاح «فايزر- بيونتك» قريبًا

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

ثروت وديدا وغزلان وآخرهم صبرى.. كتاب صنعتهم السوشيال ميديا

«آخر تقاليع السوشيال ميديا».. «صبرى» و«ست البنات» فى معرض الكتاب

التاريخ السرى.. خرافة نهاية حكم الفراعنة

سهرة مع التواشيح السورية في أولى فعاليات حوار الأمكنة