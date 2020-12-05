العمر مجرد رقم.. نجمات رفعن شعار «الجمال جمال الروح» (صور)





ودائمًا ما تشهد المهرجانات تألق نجمات الجيل الذهبى أمثال يسرا، إلهام شاهين، نادية الجندى، وغيرها من النجمات على الريد كاربت، بإطلالتهم.



ـ يسرا.. «كدا حلو وكدا حلو»



تعتبر يسرا من النجمات اللاوتى يحفظن على أناقتها بشكل كبير، فبمجرد ظهورها على الشاشة تجعلك تبتسم تلقائيًا.



وتعد الفنانة يسرا من النجمات اللواتى يتمتعن بجسم رشيق، الأمر الذى يساهم بشكل كبير فى اختيار فساتين تجعلها متألقة دائمًا.



تاريخ طويل من الأعمال الفنية تركت فيه النجمة يسرا بصمتها الخاصة، ومع تقدم العمر مازالت تصمم على العيش ببهجة وسعادة بعيدًا عن الكآبة والنكد، فمعروف عنها ضحكتها المميزة وحبها للحياة ورغبتها في الاستمتاع بكل لحظات حياتها. «العمر مجرد رقم».. شعار رفعته الكثير من النجمات، من خلال الحفاظ على جمالهن وأناقتهن على الرغم من تقدمهم فى السن.ودائمًا ما تشهد المهرجانات تألق نجمات الجيل الذهبى أمثال يسرا، إلهام شاهين، نادية الجندى، وغيرها من النجمات على الريد كاربت، بإطلالتهم.تعتبر يسرا من النجمات اللاوتى يحفظن على أناقتها بشكل كبير، فبمجرد ظهورها على الشاشة تجعلك تبتسم تلقائيًا.وتعد الفنانة يسرا من النجمات اللواتى يتمتعن بجسم رشيق، الأمر الذى يساهم بشكل كبير فى اختيار فساتين تجعلها متألقة دائمًا.تاريخ طويل من الأعمال الفنية تركت فيه النجمة يسرا بصمتها الخاصة، ومع تقدم العمر مازالت تصمم على العيش ببهجة وسعادة بعيدًا عن الكآبة والنكد، فمعروف عنها ضحكتها المميزة وحبها للحياة ورغبتها في الاستمتاع بكل لحظات حياتها.

ـ لبلبة.. «الجميلة التى تتمتع بالروح الشقية»



الطفلة الشقية او المعجزة، هكذا لقبت منذ الصغر، حيث الخفة والرشاقة واللباقة التى دفعت الكثير من المخرجين والمنتجين العمل معها.



ومع تقدم العمر لم تتخلى لبلبة عن "روح الشباب" التى بداخلها، فأستطاعت ان تجعل أن العمر مجرد رقم، من خلال جلسات التصوير، والادوار المفعمة بالحيوية.



فمؤخرًا خضعت للكثير من جلسات التصوير التى اتسمت يالأنوثة الطاغية والروح العصرية والتى تمثلت فى الملابس التى حضرت بها.

الطفلة الشقية او المعجزة، هكذا لقبت منذ الصغر، حيث الخفة والرشاقة واللباقة التى دفعت الكثير من المخرجين والمنتجين العمل معها.ومع تقدم العمر لم تتخلى لبلبة عن "روح الشباب" التى بداخلها، فأستطاعت ان تجعل أن العمر مجرد رقم، من خلال جلسات التصوير، والادوار المفعمة بالحيوية.فمؤخرًا خضعت للكثير من جلسات التصوير التى اتسمت يالأنوثة الطاغية والروح العصرية والتى تمثلت فى الملابس التى حضرت بها.

نادية الجندي.. «معشوقة الجماهير فى كل زمان»



من النجمات اللاوتى رفعن شعار "العمر مجرد رقم" نادية الجندى، فقد أستطاعت أن تجذب الانظار اليها مجددًا بعدما شاركت فى بطولة سكر زيادة من النجمة نبيلة عبيد، حيث اشاد النقد وخبراء الموضة بالأناقة التى ظهرت عليها النجمة.



ولم تكتفى بذلك، بل شاركت فى الكثير من اللقاءات التلفزيونية وجلسات التصوير، التى أظهرت الاناقة واللباقة والروح الجميلة التى لم تتاثر بعامل الزمن.

من النجمات اللاوتى رفعن شعار "العمر مجرد رقم" نادية الجندى، فقد أستطاعت أن تجذب الانظار اليها مجددًا بعدما شاركت فى بطولة سكر زيادة من النجمة نبيلة عبيد، حيث اشاد النقد وخبراء الموضة بالأناقة التى ظهرت عليها النجمة.ولم تكتفى بذلك، بل شاركت فى الكثير من اللقاءات التلفزيونية وجلسات التصوير، التى أظهرت الاناقة واللباقة والروح الجميلة التى لم تتاثر بعامل الزمن.