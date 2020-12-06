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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم فى مصر لحظة بلحظة الأحد 6-12-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:59 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة الأحد 6-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي والبنك التجاري الدولي، مقابل استقرار سعر اليورو في بنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة

استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.61، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.87، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.88، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 18.78، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.90، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.79، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.89.

سعر اليورو اليوم بالمصري

وفي البنك التجاري الدولي ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.90، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.90، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.91، كما بلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر فسجل للشراء 19.05 جنيهن وللبيع 18.88، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.78، وفي بنك بلوم مصر فسجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.80.

أسعار اليورو اليوم

وفي البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.89، كما ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء في بنك عودة 19.08 جنيه وللبيع 18.90، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 19.07 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.88، وفي بنك المشرق فسجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.90، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.90، وفي البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.89

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