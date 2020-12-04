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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليورو يسجل أفضل أداء منذ 2018 والدولار قرب أدنى مستوى

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:13 ص
اليورو
اليورو
وكالات
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يتجه اليورو، اليوم الجمعة، صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر واخترق مستويات مقاومة سابقة كبيرة، إذ تدافع المستثمرون للرهان على أن الدولار الأمريكي سينخفض أكثر بينما يبدأ العالم الخروج من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وظلت العملة الأوروبية الموحدة مرتفعة 1.5 % منذ بداية الأسبوع، واستقرت في أحدث تعاملات عند 1.2145 دولار، وبعد أن اخترقت بالفعل مستوى 1.2000 دولار بعد عدة محاولات، زادت الأموال المدفوعة بالزخم في المراكز الدائنة للعملة، والمستوى القادم المهم للمقاومة ليس قبل 1.2555 دولار.

وقالت جين فولي، المحللة لدى رابوبنك، "اليورو متماسك فوق مستوى 1.21 دولار للمرة الأولى منذ ربيع 2018، على الرغم من حقيقة أنه يبقى أسبوع فقط قبل أن يضيف البنك المركزي الأوروبي المزيد من سياسات التحفيز كما هو متوقع، مضيفة لا شك في أن تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي كانت ناجحة بشكل كبير في إضعاف قيمة الدولار منذ ربيع العام الجاري".

واليورو أيضا بصدد تسجيل أفضل أسبوع مقابل الين الياباني في ستة أشهر، على الرغم من أن الين ارتفع قليلا مقابل الدولار الضعيف بوجه عام أمس الخميس، واستقر الين مقابل الدولار اليوم، وتماسك الجنيه الإسترليني قرب ذروة عام وتراجعت بقية العملات الرئيسية قليلا، بينما تقدمت العملات الآسيوية.

ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار نحو 12 % من أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 102.990 في مارس، ليبلغ أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 90.504 أمس الخميس ويظل قرب ذلك المستوى اليوم الجمعة.

وسجل اليوان الصيني، وهو أداة تحظى بإقبال متزايد من المستثمرين للمراهنة على انخفاض الدولار، أعلى مستوى في 29 شهرا عند 6.5358 للدولار، وارتفع الوون الكوري الجنوبي 0.7 % لأعلى مستوياته منذ منتصف 2018.

ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قليلا بعد أن بلغا أعلى مستوى فيما يزيد عن عامين أمس الخميس. وانخفض الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.2 % إلى 0.7427 دولار أمريكي ونزل الدولار النيوزيلندي بنفس النسبة إلى 0.7061 دولار أمريكي، والعملتان كلتاهما في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

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