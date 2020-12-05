الجزائر: ندعم جهود الكويت لحل الأزمة بين دول الخليج

أعربت الجزائر، السبت، على لسان وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم دعمها جهود الكويت الرامية إلى حل الأزمة بين دول الخليج، حسبما أفادت الإذاعة الجزائرية على موقعها لإلكتروني اليوم.وفي رده على سؤال حول مبادرة الكويت الرامية لحل الأزمة بين دول الخليج، أكد الوزير بوقدوم في تصريح له عقب محادثات جمعته بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو، على "موقف الجزائر المبدئي الداعم لكل الجهود التي تصب في إطار ترقية الحلول السياسية للأزمات".وعبر بوقدوم عن "دعم الجزائر لجهود الكويت"، متمنيًا أن "تكلل بالنجاح وأن تعود بالخير على جميع شعوب المنطقة وأن يكون لها الأثر الإيجابي لحل باقي الأزمات في المنطقة، خاصة الوضع في اليمن".واستقبل بوقدوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو الذي يقوم بزيارة عمل تدوم يومين إلى الجزائر.وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن "هذه الزيارة، الثانية من نوعها للوزير الايطالي إلى الجزائر خلال سنة 2020، تندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر وايطاليا".وأوضح البيان أن هذه الزيارة "ستشكل بالنسبة للطرفين فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي ودراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا لاسيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021".ويتضمن جدول أعمال المحادثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين القضايا الراهنة الإقليمية والدولية، خاصة التطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية والوضع في ليبيا ومالي.