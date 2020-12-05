«كان رايح السلخانة».. «الجيزة» تعلق على تجول جمل داخل مستشفى أوسيم

كشفت محافظة الجيزة حقيقة الفيديو المتداول لتجول "جمل" داخل مستشفى أوسيم، التابع لمركز ومدينة أوسيم، لافتة إلى أن الجمل كان يقوده أحد الأهالى في طريقه للسلخانة القريبة من المستشفى، لكنه فرّ من صاحبه ودخل المستشفى، وتمت السيطرة عليه وإعادته مرة أخرى.وتداول رواد موقع التواصل فيديو لجمل يتجول بمستشفى أوسيم، حيث حاول العاملون بالمستشفى السيطرة عليه لخروجه من المستشفى.