الأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودي.. وطريقة التقديم

يدير الكثيرين من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة الأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودى وطريقة التقديم عقب مد المهلة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتلقي طلبات توصيل التيار للمناطق العشوئية والمخالفة إلكترونيا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية التقديم على عداد مسبق الدفع إلكترونيا والشروط التي وضعتها الوزارة لذلك

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودى وطريقة التقديم

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة أوراق للموافقة على تركيب عداد كودي مسبق الدفع في المناطق العشوائية والتي توصل التيار الكهربائي بشكل غير قانوني إلكترونيا وهى :-

صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في التقديم على عداد مسبق الدفع ( أمامية وخلفية)

صورة عقد ملكية للوحدة السكنية الراغب في تقديم العداد بها والاطلاع على الأصل

إيصال سداد مقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها

تقديم كافة الأوراق السابقة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لذلك خصيصا.

تعرف على خطوات التقديم على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع إلكترونيا

يستطيع المواطنين الراغبين على تقديم عداد كهرباء كودي مسبق الدفع التقديم إلكترونيا عبر منصة الخدمات الموحدة لخدمات الكهرباء بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر منصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال هذا الرابط (من هنا )

اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي مسبق الدفع

استكمال البيانات المطلوبة للتأكد من صحة كافة المعلومات المقدمة

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي والتأكد من تحميلها عبر الموقع

الضغط على كلمة إرسال

تعرف على طريقة متابعة طلب التقديم على عداد كهرباء كودي

قبل معرفة الأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودى وطريقة التقديم عقب مد المهلة التي حددتها الحكومة إلى 30 ديسمبر الجاري يجب على المواطنين الراغبين في التقديم معرفة طرق متابعة طلبات التقديم إلكترونيا حيث سيتم إرسال رسالة نصية بإشعار الموافقة على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم التقديم من خلاله أو من خلال الإيميل الإلكتروني أو برسالة نصية على رقم الهاتف الذي تم كتابته في طلب التقديم.