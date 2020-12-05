ضبط وكر لبيع الأسلحة النارية في أسيوط

قام قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، استهدفت عددا من القرى التابعة لمركز شرطة صدفا، وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 15 قطعة سلاح نارى، عبارة عن: 6 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.. بحوزة عدد 14 متهما.بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية "دون ترخيص".تم اتخاذ الإجراءات القانونية.