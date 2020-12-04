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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تفرض قيودا على تأشيرات السفر لمسئولين صينيين

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:38 م
جريدة الدستور
وكالات
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فرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين لما زعم عن مشاركتهم في أنشطة تأثير قسري حول العالم.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فى بيان عن قيود جديدة لتأشيرات السفر لمسؤولين صينيية ينخرطون في أنشطة مختلفة، بدءا من العنف الجسدي إلى التجسس وممارسة نفوذ خارج حدود الصين.

ولم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص المستهدفين من قبل العقوبات الجديدة.

غير أن بومبيو قال إن العقوبات سوف تمتد إلى أفراد نشطين في إدارة جبهة العمل المتحدة، وهي وكالة داخل الحزب الشيوعي الصيني معروفة بتنفيذ عمليات ذات نفوذ بالخارج.

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