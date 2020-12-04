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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول المخلفات الزراعية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:27 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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ينظم معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة بتنظيم برنامج تدريبي مكثف تحت عنوان المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها بواسطة الكائنات الدقيقة التي ينظمها قسم الميكروبيولوجيا الزراعية بمركز تدوير المخلفات الزراعية بمشتهر خلال الفترة من الأحد ٦ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى الخميس ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ ويشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المكثف الدكتور محمد الغزولي رئيس قسم بحوث الميكروبيولوجيا الزراعية بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.

في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعظيم الاستفادة من المخلفات العضوية والتعامل مع المخلفات الزراعية، سواء كانت نباتية أو مخلفات حيوانية ورعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتعظيم دور مركز البحوث الزراعية ومعاهده البحثية لخدمة التنمية الزراعية المستدامة ورفع العائد من المخلفات الزراعية.

وأوضح الدكتور علاء البابلي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة أهمية البرنامج التدريبي في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي لزيادة العائد الاقتصادي من المخلفات الزراعية وإنتاج مواد عضوية ذات قيمة تساعد في زيادة دخل المزارعين ورفع خصوبة الأراضي وتقليل مستويات التلوث البيئي واستدامة التنمية الزراعية المستدامة، ورفع العائد من المخلفات الزراعية وبما يقدمه باحثون وعلماء المعهد في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على حماية البيئة الزراعية وتدوير المخلفات.

وفي إطار ذلك، أوضح الدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة أن هذا البرنامج التدريبي العملي الذي ينفذ بمركز تدوير المخلفات الزراعية بمشتهر بمحافظة القليوبية يمثل تدريبا عمليا على الاستفادة من المخلفات العضوية وإنتاج القيرماكومبوست وإنتاج مواد ذات قيمة اقتصادية وإنتاج المواد الدبالية وكذلك إنتاج البيوجاز من المخلفات العضوية، والتعامل مع هذه المخلفات لإنتاج الطاقة النظيفة ويستمر البرنامج لمدة ٥ أيام لتدريب ٤٠ متدربا من العاملين بمديرية الزراعة وقطاعات الوزارة والمعاهد البحثية لمدة ٢٠ ساعة تدريبية تعتمد على التدريب العملي لصناعة الكمبوست، وكذلك إنتاج البيوجاز وتقييم الأسمدة العضوية ومواصفاتها.

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