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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

9 ديسمبر.. «الكاثوليكية» تبدأ صوم الميلاد لمدة 15 يومًا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:21 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية بمصر
مونيكا جرجس
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تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الأربعاء المقبل 9 ديسمبر، صوم الميلاد المجيد، والذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي ليلة عيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية وفقًا للتقويم الغربي في 25 ديسمبر الجاري.

وأوضح «الأنبا باخوم» النائب البطريركي لشئون البطريركية، لـ«الدستور»، أن الصوم- حسب معتقد الكنيسة الكاثوليكية- يعتبر أيام توبة ويوجب على الأقباط الامتناع عن أكل اللحوم ومنتجات الألبان، ويتيح أكل السمك، مشيرًا إلى أن الصوم واجب فى يوم الجمعة من كل أسبوع على مدار السنة، إلا فى فترة الخماسين وأيام الجمعة التى توافق أحد أعياد «الميلاد والغطاس وعيد الرسولين بطرس وبولس، وعيد انتقال العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء، صوم الرسل، ومدته أسبوع، وصوم السيدة العذراء، ومدته خمسة عشر يومًا».

وقال: «الصوم الانقطاعى هو الامتناع عن الأكل والشرب من منتصف الليل إلى الظهر، إلى جانب الامتناع عن أكل اللحوم ومنتجات الألبان، وهو واجب فى برمون الميلاد والغطاس وصوم نينوى والصوم الكبير وأسبوع الآلام»، مضيفًا أنه عند وجود عذر لأحد المؤمنين يمنعه من الصوم الانقطاعى، فيجب عليه الرجوع إلى الأب الراعى أو أب الاعتراف للاسترشاد برأيه والعمل بتوجيهاته.

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