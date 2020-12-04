كليتشدار أوغلو: الشعب الجمهورى تلقى تهديدات لاغتيال رئيسه

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، إن الحزب تلقى مؤخرًا معلومات عن مخطط لاغتيال رئيسه، في أعقاب التهديدات المستمرة من جانب زعيم المافيا، علاء الدين تشاكجي.ونقل موقع كرت التركي، عن محامي رئيس الحزب، جلال تشيليك، قوله: لقد وصلتنا معلومات حول تخطيط البعض لاغتيال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، وبناءً على ذلك، حذرنا فريق الحماية ليتوخوا الحذر، مشيرا إلى أن زعيم المعارضة واجه محاولات اغتيال عديدة، وأن هذه لن تكون المرة الأولى.جدير بالذكر أن صحف تركية كشفت قبل عدة أيام عن تفاصيل مخطط لاغتيال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أهم معارضي الرئيس رجب طيب أردغان وأكبر منافسيه.