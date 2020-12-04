«جونسون» يتعهد بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 68%

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن المملكة المتحدة ستعمل بشكل أكبر وأسرع من أي اقتصاد رئيسي آخر في سبيل خفض انبعاثات الكربون خلال العقد المقبل.وقال جونسون، في تصريحات أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية: "سيكون هناك انخفاض بنسبة 68٪ في انبعاثات الكربون السنوية بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، وهي زيادة كبيرة عن الهدف الحالي المتمثل في تخفيضات بنسبة 57٪ تقريبًا".وأضاف: "لقد أثبتنا أنه يمكننا تقليل انبعاثات الكربون وخلق مئات الوظائف خلال تنفيذ هذه العملية".. موضحًا بقوله: "نحن نتولى زمام المبادرة بهدف جديد وطموح من أجل تقليل انبعاثاتنا بحلول عام 2030، أسرع من أي اقتصاد رئيسي آخر".ودعا رئيس الحكومة البريطانية قادة العالم إلى طرح خططهم الطموحة لخفض الانبعاثات وتحديد أهداف خالية من الكربون.جدير بالذكر، أن بريطانيا تستضيف محادثات المناخ "COP 26" للأمم المتحدة، المقرر عقدها في مدينة جلاسكو البريطانية في نوفمبر 2021، والتي تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015.