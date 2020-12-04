آخر موعد لسحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعى 2020.. وعقوبة مستغلي الوحدات في الإيجار أو البيع

يدير الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقة سكنية حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة آخر موعد لسحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعى 2020 في المشروع الرابع عشر والتي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمحدودي ومتوسطي الدخل في 11 مدينة متنشرة بجميع المحافظات وتشمل أكثر من 100 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وكيفية التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.

آخر موعد لسحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعى 2020

وطرحت وزارة الإسكان الاجتماعي كراسة الشروط شقق الاسكان الاجتماعي الخاصة بالمشروع الرابع عشر لحجز 100 ألف وحدة سكنية بـ 11 مدينة لمحدودي ومتوسطي الدخل كاملة المرافق والتشطيب خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 21 ديسمبر بجميع مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات والتي يتم استلامها خلال 36 شهرا من التخصيص، ويأتي ذلك ضمن مبادرة المليون وحدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية مختلفة المساحات لجميع من ينطلق عليه الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان من الشباب بجميع محافظات الجمهورية.

تعرف على مساحات شقق الاسكان الاجتماعي في الإعلان الرابع عشر

تتراوح مساحات شقق الاسكان الاجتماعي التي أعلن صندوق التمويل العقاري عن تمويلها للشباب في الإعلان الرابع عشر ما بين 75 م إلى 125 م يتخللها 100 م و 110 م و 120م وفقا لكراسة الشروط حسب أماكن المشروعات المتاحة لتتوافق مع الحد الأدنى للجميع من مختلف فئات الشعب بدفع مقدم جدية الحجز وأقساط ربع سنوية ودفعة استلام وأقساط شهرية مريحة لمدة عشرين سنة حسب إجمالي قيمة الوحدة ومساحتها.

تعرف على عقوبة استغلال الوحدات المخصصة للشباب في البيع أو الإيجار

قبل معرفة آخر موعد لسحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعى 2020 يجب على الراغبين في حجز وحدات الاسكان الاجتماعي معرفة أنه وفقا لقانون الإسكان الذي تم إقراره من مجلس النواب فأن عقوبة تأجير أو بيع شقق الاسكان الاجتماعي التي خصصتها الحكومة للشباب تصل إلى سجن لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه وسحب الوحدة السكنية المخصصة من مستغليها

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