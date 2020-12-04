رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر موعد لسحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعى 2020.. وعقوبة مستغلي الوحدات في الإيجار أو البيع

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:19 م
الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى
شيماء حسين
طباعة

يدير الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقة سكنية حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة آخر موعد لسحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعى 2020 في المشروع الرابع عشر والتي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمحدودي ومتوسطي الدخل في 11 مدينة متنشرة بجميع المحافظات وتشمل أكثر من 100 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وكيفية التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.

آخر موعد لسحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعى 2020

وطرحت وزارة الإسكان الاجتماعي كراسة الشروط  شقق الاسكان الاجتماعي الخاصة بالمشروع الرابع عشر لحجز 100 ألف وحدة سكنية بـ 11 مدينة لمحدودي ومتوسطي الدخل كاملة المرافق والتشطيب خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 21 ديسمبر بجميع مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات والتي يتم استلامها خلال 36 شهرا من التخصيص، ويأتي ذلك ضمن مبادرة المليون وحدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية مختلفة المساحات لجميع من ينطلق عليه الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان من الشباب بجميع محافظات الجمهورية.

 

تعرف على مساحات شقق الاسكان الاجتماعي في الإعلان الرابع عشر

تتراوح مساحات شقق الاسكان الاجتماعي التي أعلن صندوق التمويل العقاري عن تمويلها للشباب في الإعلان الرابع عشر ما بين 75 م إلى 125 م يتخللها 100 م و 110 م و 120م وفقا لكراسة الشروط حسب أماكن المشروعات المتاحة لتتوافق مع الحد الأدنى للجميع من مختلف فئات الشعب بدفع مقدم جدية الحجز وأقساط ربع سنوية ودفعة استلام وأقساط شهرية مريحة لمدة عشرين سنة حسب إجمالي قيمة الوحدة ومساحتها.

تعرف على عقوبة استغلال الوحدات المخصصة للشباب في البيع أو الإيجار

قبل معرفة آخر موعد لسحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعى 2020 يجب على الراغبين في حجز وحدات الاسكان الاجتماعي معرفة أنه وفقا لقانون الإسكان الذي تم إقراره من مجلس النواب فأن عقوبة تأجير أو بيع شقق الاسكان الاجتماعي التي خصصتها الحكومة للشباب تصل إلى سجن لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه وسحب الوحدة السكنية المخصصة من مستغليها

اقرأ أيضا 

آخر موعد للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 

كيفية التقديم فى الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعى 


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة شاب قبل ساعات من حفل زفافه في إسنا

حقيقة تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

حقيقة هدم «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل للأهالى

الصور

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين في ديروط

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إنفوجراف

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

امرأة تواجه اتهامات بإهانة ملك تايلاند خارج السفارة الألمانية

لقاح «كلوفر» يظهر استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى

اختفاء 67 مليار دولار فى بريطانيا

بـ 250 ألف دولار.. بيع مسدس جيمس بوند في مزاد بأمريكا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

«رزق الهبل ع المجانين».. مفردات الحارة المصرية

مصطفي البلكي: لحظة هدم بيت جدي كانت شرارة انطلاقي في عالم الكتابة

بيتر ماهر: الفكر سيجد طريقه إلى القارئ في ظل القنوات المفتوحة

غدا.. تكريم لجان تحكيم «ما بعد كورونا» بحفل توزيع جوائز «ضي»