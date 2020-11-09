رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر موعد للتقديم في شقق الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:52 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة

يبحث الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على شقق الاسكان الإجتماعي عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، عن آخر موعد في تقديم شقق الإعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي 2020 والذي تم طرح كراسة شروطه  في 1 نوفمبر الجاري لذوى الاحتياجات الخاصة و 8 نوفمبر للجميع والذي يشمل 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل موزعه على 11 مدينة جديدة بجميع المحافظات.

آخر موعد في تقديم شقق الإعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي 2020

وفقا لما أعلنه صندوق التمويل العقاري الذي طرح كراسة الشروط للإعلان الرابع للاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وكاملة التشطيب بجميع مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات،  فإن آخر موعد للتقديم 7 ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذا لمبادرة "المليون وحدة" التي أطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وتهدف إلى إتاحة الشقق السكنية للجميع طالما تتوافر فيه الشروط المطلوبة للحصول على وحدات سكنية مدعمة من الدولة والتي تتراوح مساحتها من 75 مترا إلى 120 مترا بحسب المشروعات المقامة بالمحافظات ويتم تسليمها خلال 36 شهرا فقط.

شروط حجز وحدة سكنية في الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020

وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شروط للراغبين في الحصول على شقق سكنية مدعمة من الدولة وهي :-

- أن يكون الراغب في الحصول على وحدة سكنية مصري الجنسية.


- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 50 عاما ولا يقل عن 21 عاما.


- أن يكون الدخل الصافي للراغب في الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي 1500 جنيه.


- إجمالي دعم الدولة للوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل 60 ألف جنيه.


- لا يجوز حصول أسرة المتقدم "الزوج والزوجة، والأولاد"، حجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

 

مساحات شقق الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي

قبل معرفة آخر موعد في تقديم شقق الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020 يجب أن يعرف المتقدم أنه وفقا لكراسة الشروط المطروحة لمحدودي الدخل حاليا في مكاتب البريد بالمحافظات فإن مساحة الشقق تتراوح ما بين 75 مترا مكونة من غرفتين وصالة، و 90 مترا مكونة من 3 غرف وصالة و متوسطي الدخل ما بين 100 متر و 110 مترا و120 مترا.

اقرأ أيضا 

كيفية التقديم فى الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعى 

قائمة مكاتب البريد التي تسمح لسحب كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر .. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 9-11-2020

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا

الصور

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

image description

«ضرورة تعديل قيمة العمولة في البورصة».. رسالة دكتوراة بجامعة أسيوط

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

الأكثر قراءة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كورونا

أذربيجان تحتفل بيوم «علم الدولة»

فقدان 70 ألف وظيفة بسبب كورونا في اليابان

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

«الآثار» تنظم محاضرة وجولة للمرشدين السياحيين بمتحف شرم الشيخ

صالون إقليم وسط الصعيد الثقافي يناقش دور الصحافة الأدبية

التفاصيل الكاملة لـ«مهرجان الأراجوز المصري» في دورته الثانية

جاليري ضي يناقش كتاب «غرام المشايخ».. الخميس