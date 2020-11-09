آخر موعد للتقديم في شقق الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020

يبحث الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على شقق الاسكان الإجتماعي عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، عن آخر موعد في تقديم شقق الإعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي 2020 والذي تم طرح كراسة شروطه في 1 نوفمبر الجاري لذوى الاحتياجات الخاصة و 8 نوفمبر للجميع والذي يشمل 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل موزعه على 11 مدينة جديدة بجميع المحافظات.

آخر موعد في تقديم شقق الإعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي 2020

وفقا لما أعلنه صندوق التمويل العقاري الذي طرح كراسة الشروط للإعلان الرابع للاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وكاملة التشطيب بجميع مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات، فإن آخر موعد للتقديم 7 ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذا لمبادرة "المليون وحدة" التي أطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتهدف إلى إتاحة الشقق السكنية للجميع طالما تتوافر فيه الشروط المطلوبة للحصول على وحدات سكنية مدعمة من الدولة والتي تتراوح مساحتها من 75 مترا إلى 120 مترا بحسب المشروعات المقامة بالمحافظات ويتم تسليمها خلال 36 شهرا فقط.

شروط حجز وحدة سكنية في الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020

وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شروط للراغبين في الحصول على شقق سكنية مدعمة من الدولة وهي :-

- أن يكون الراغب في الحصول على وحدة سكنية مصري الجنسية.





- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 50 عاما ولا يقل عن 21 عاما.





- أن يكون الدخل الصافي للراغب في الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي 1500 جنيه.





- إجمالي دعم الدولة للوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل 60 ألف جنيه.





- لا يجوز حصول أسرة المتقدم "الزوج والزوجة، والأولاد"، حجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

مساحات شقق الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي

قبل معرفة آخر موعد في تقديم شقق الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020 يجب أن يعرف المتقدم أنه وفقا لكراسة الشروط المطروحة لمحدودي الدخل حاليا في مكاتب البريد بالمحافظات فإن مساحة الشقق تتراوح ما بين 75 مترا مكونة من غرفتين وصالة، و 90 مترا مكونة من 3 غرف وصالة و متوسطي الدخل ما بين 100 متر و 110 مترا و120 مترا.

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