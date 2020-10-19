كيفية التقديم فى الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعى 2020

وأكد مجلس الوزارء، في بيانه على طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و90م2 حسب الطلب الفعليّ، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.





خطوات التقديم على شقق الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020





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يبحث المواطنين الراغبين في الحصول علي شقق الإسكان الاجتماعي عن شروط وكيفية التقديم فيحيث وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على طلب وزارة الإسكان بتعديل بعض الشروط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك لمنخفضي ومتوسطي الدخل.وترصد «الدستور» خطوات التقديم على شقق الإسكان بالإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020.- شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد الموجودة على مستوى الجمهورية.- يدفع الراغب في الحصول على الوحدة السكنية المبلغ المطلوب وفقًا لكراسة الشروط.- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.- إنشاء حساب عبر موقع وزارة الإسكان لتسجيل البيانات ومتابعة طلب التقديم.- إدخال كود التفعيل الذي يتم إرساله في رسالة نصية عبر الهاتف.- الضغط على زر تقديم وحدة سكنية.- كتابة بيانات الراغب في الحصول على وحدة سكنية كاملة.- إرفاق كافة المستندات المطلوبة بصيغة الـ (bdf) في ملف واحد.- الضغط على إرسال.ماهي الشروط التي يجب توافرها للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2020:أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن عدة شروط يجب توافرها في الراغبين في الحصول على شقق سكنية لمنخفضي الدخل علي النحو التالي:- إن يكون الراغب في الحصول على وحدة سكنية مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة عند التقديم.- أن يكون متمتعًا بكامل الأهلية وله الحق في التصرف في كامل ممتلكاته.- أن يلتزم بشروط التعاقد طبقًا لنظام التمويل العقاري، وأيضًا تسديد المقدم كاش.- يتعهد بأن كافة الأوراق المرفقة في التقديم الإلكتروني على مسئوليته الشخصية.ومن جانبها، أكد الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الإعلان الرابع عشر لواحدت الإسكان الاجتماعي يشمل 100 ألف وحدة سكنية تتراوح بين 75 و90 متر، لمستويات الدخل حتى 6000 جنيه للأسرة و4500 للأعزب، مشيرة إلى أن الوحدات موزعة على جميع محافظات الجمهورية في 14 مدينة جديدة.وأضافت «عبد الحميد» في مداخلة هاتفية على قناة «ten»، أن الصندوق يقدم دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطن يصل إلى 60 ألف جنيه، موضحة أن المواطن يدفع 5% من ثمن الوحدة، ثم يدفع أقساط ربع سنوية حتى الاستلام، ثم يتم عمل تمويل عقاري مع البنوك لاستكمال باقي ثمن الوحدة.