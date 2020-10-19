رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كيفية التقديم فى الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعى 2020

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:16 ص
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
ياسمين محمود
طباعة
يبحث المواطنين الراغبين في الحصول علي شقق الإسكان الاجتماعي عن شروط وكيفية التقديم في الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020، حيث وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على طلب وزارة الإسكان بتعديل بعض الشروط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وأكد مجلس الوزارء، في بيانه على طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و90م2 حسب الطلب الفعليّ، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.

وترصد «الدستور» خطوات التقديم على  شقق الإسكان بالإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020.

خطوات التقديم على شقق الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020

- شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد الموجودة على مستوى الجمهورية.
- يدفع الراغب في الحصول على الوحدة السكنية المبلغ المطلوب وفقًا لكراسة الشروط.
- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.
- إنشاء حساب عبر موقع وزارة الإسكان لتسجيل البيانات ومتابعة طلب التقديم.
- إدخال كود التفعيل الذي يتم إرساله في رسالة نصية عبر الهاتف.
- الضغط على زر تقديم وحدة سكنية.
- كتابة بيانات الراغب في الحصول على وحدة سكنية كاملة.
- إرفاق كافة المستندات المطلوبة بصيغة الـ (bdf) في ملف واحد.
- الضغط على إرسال.

ماهي الشروط التي يجب توافرها للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2020:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن عدة شروط يجب توافرها في الراغبين في الحصول على شقق سكنية لمنخفضي الدخل علي النحو التالي:

- إن يكون الراغب في الحصول على وحدة سكنية مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة عند التقديم.
- أن يكون متمتعًا بكامل الأهلية وله الحق في التصرف في كامل ممتلكاته.
- أن يلتزم بشروط التعاقد طبقًا لنظام التمويل العقاري، وأيضًا تسديد المقدم كاش.
- يتعهد بأن كافة الأوراق المرفقة في التقديم الإلكتروني على مسئوليته الشخصية.

ومن جانبها، أكد الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الإعلان الرابع عشر لواحدت الإسكان الاجتماعي يشمل 100 ألف وحدة سكنية تتراوح بين 75 و90 متر، لمستويات الدخل حتى 6000 جنيه للأسرة و4500 للأعزب، مشيرة إلى أن الوحدات موزعة على جميع محافظات الجمهورية في 14 مدينة جديدة.

وأضافت «عبد الحميد» في مداخلة هاتفية على قناة «ten»، أن الصندوق يقدم دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطن يصل إلى 60 ألف جنيه، موضحة أن المواطن يدفع 5% من ثمن الوحدة، ثم يدفع أقساط ربع سنوية حتى الاستلام، ثم يتم عمل تمويل عقاري مع البنوك لاستكمال باقي ثمن الوحدة.

قد يهمك أيضًا:

تفاصيل الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

الإخوان يقيمون عزاء في دار الأرقم.. و«الأوقاف» ترد

انتخابات مجلس النواب 2020.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

«الانفجار الكبير».. بعد تسريبات «آخر النهار» أيمن نور يطلب رسميًا ترحيل 5 أشخاص

الصور

image description

إزالة دعاية انتخابية مخالفة في أوسيم وأبو النمرس

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

الزمالك يسقط الرجاء ويضع قدمًا في نهائي إفريقيا (فيديو)

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

عمره 2100 عام.. اكتشاف قط عملاق فوق التل فى بيرو

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 19-10-2020

تساؤلات عن دورة الحياة والموت!

ألمانيا تمنح فرصة العمل عن بعد لـ«الرحل الرقميين»

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

محمد الباز يوقع كتاب «رائحة الخيانة.. الإخوان والأمريكان فى أحداث يناير»

جمال الغيطاني: كتبت أفكار أعمالي على المقهى.. وهذه حكاية حمار صاحب الفيشاوي

وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)

غدًا.. الأوبرا تستضيف نادى سينما المرأة