أبرز تصريحات الهام شاهين التي جعلتها تتصدر «التريند»

-الجواز في أسبوع

-"استنيت اللحظة دي"

-مقدرش يبعد عني

-منه غيرته

تصدر اسم الفنانة إلهام شاهين قائمة الاكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير جوجل عقب إذاعة حلقتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" وترصد "الدستور" أبرز تصريحاتها."الجواز في أسبوع" كان هذا هو شرط إلهام شاهين،قالت الفنانة إنها لم تشعر يومًا أن زوجة شقيقها أمير، منة جاب الله غريبة عن عائلتها، معلقة: "نحن نشبه بعضنا البعض، والدتها تشبه والدتى فلم نشعر يومًا أن شخص غريب دخل عائلتنا، وقد تمنيت أن تكون عروسة أمير منذ رأيتها وقد تأخر قرارهما ولكن بمجرد أن قررا أشترطت عليهما أن يكون الزواج فى خلال أسبوع، وقد بكيت بشدة فى لحظة كتب الكتاب".أعربت شاهين عن انتظرها طويلا لتلك اللحظة قائلة: "أنا أحتضن أخى لأننى طالما أنتظرت تلك اللحظة، وفى يوم زفافه وجدت أصدقائى بجانبى، هالة صدقى حضرت قبل الزفاف بيوم، وكانت يسرا ومنة شلبى وليلي علوى أول الحضور".أوضحت شاهين العلاقة التي تجمعها مع شقيقها أمير واصفة إياها بأنه مثل ابنها الصغير، منذ طفولته، وحتى عندما كان طفلا كان يناديها بـ"ماما ميمي"، وعندما كبر، أصبح يناديها بـ"إيلي"، ولكنه حتى الآن لا يجرؤ على مناداتها باسمها "إلهام" وتابعت أنها لا تتحمل البعد عنه، وكانت تصطحبه معها في التصوير، وسفرياتها في الخارج، لافتة إلى أنه في أحد المرات كانت في اليونان، وحدث زلزال، واضطرا للنوم في الشارع، موضحة أنه في هذا الوقت كان عمره حوالي 4 سنوات.وأشارت لحالة البكاء في حفل زفاف أخيها، مؤكده أنها كانت دموع حقيقة لأنها تمنت تلك اللحظة والتي تخيلت انها قد تكون مستحيله قائلة."منه غيرته".