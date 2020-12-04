مصرع ممرضة صدمها قطار في طنطا

لقيت ممرضة بمستشفى طنطا الجامعي مصرعها، اليوم الجمعة، تحت عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان "القاصد" بمدينة طنطا.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة صدمها القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمنطقة ترعة القاصد، التابعة لدائرة قسم ثان طنطا.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن المتوفاة تدعى "زينب. ح. م"، 45 عاما، وتعمل ممرضة بمستشفى طنطا الجامعي، وتم نقل الجثة لمستشفى المنشاوي العام، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.