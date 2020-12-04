إصابات «كورونا» في سويسرا تصل إلى أكثر من 340 ألف حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، إلى 340 ألفًا و115 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في سويسرا، وصل إلى 5181 حالة، واستقر عدد المتعافين من الإصابة بمرض بكورونا عند 257 ألفا و600.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 40 أسبوعًا.